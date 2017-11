Caravaggio rouba a Gôndola

Caravagginus sofreu um ataque de zumbis que vinham de Nova Vezene. E eles foram mordendo todo mundo e, quem eles mordiam, também se transformavam em zumbis. Os moradores corriam em todas as direções e os zumbis foram tomando conta do território dos Centrogenos, que se esconderam dentro do ginásio de esportes do Caravagginus. Lá os moradores ficaram encurralados por três dias até o dia em que o Sanjosequiles tinha jogo marcado contra os Baixodromos.

Chegando ao local, eles perceberam que haviam muitos zumbis tentando arrombar a porta do ginásio e, como os membros das gangues sempre andavam armados, pois os jogos sempre terminavam em briga, resolveram se unir e acabar com os zumbis só para não ficar sem jogar. Quando notaram, haviam matado todos e salvado, sem querer, os Centrogenos.

Em uma conversa rápida, se perguntaram o que tinha causado aquilo. Então, resolveram verificar os corpos dos zumbis para ver se encontravam alguma coisa, até se depararem com um zumbi com a roupa do hospital São Markiluz. Resolverem unir um líder de cada gangue e ir até o hospital. Chegando lá, o hospital estava deserto, então, arrombaram a porta e entraram vasculhando quarto por quarto até que encontraram, lá no fundo, um médico. Já chegaram com pouca calma, batendo nele. De tanto apanhar, o médico “abriu o bico”. Contou que ele mesmo tinha transformado os pacientes em zumbis, colocando uma poção mágica na polenta que eles comiam três vezes ao dia. Então, os lideres perguntaram o porquê de ele ter feito aquilo. Ele disse que foi a mando do Rei, pois o Rei percebeu que, com o tempo, Caravagginus havia se tornado muito populoso e rico. Os moradores possuíam muito poder de fogo devido às metalúrgicas de armas e facas. O Rei, para não arriscar seu povo, resolveu criar zumbis para tomar posse de Caravagginus.

Depois de darem mais alguns tapas no médico, os líderes foram embora. Chegando em Caravagginus, comunicaram a todos os vilarejos, com a ajuda da Kombi do mercado, que haveria, na região, uma assembleia no Salão Anchietinus, para comunicar o acontecido e resolverem o que iriam fazer.

Depois de muita conversa, cachaça, polenta e “quebra pau” chegaram a uma conclusão: tinham que ir buscar mais farinha de milho, pois a polenta estava acabando. Então, depois de doze horas, decidiram contra-atacar Nova Vezene. Aí, surgiu a pergunta: como?

Então, alguém levanta a mão na multidão, que logo fica em silêncio, mas ele só queria ir ao banheiro, então, a discussão continua.

“Vamos roubar a gôndola, porca pipa”, grita um vivente lá no meio. A ideia é muito bem aceita!