Pronto Atendimento 24h do São Marcos continuará atendendo somente urgência e emergência

Adiantamento de R$ 115 mil feito ontem, 24, pela prefeitura ao Isev, resolveu apenas parte dos atrasados com funcionários, médicos continuarão em greve.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo Portal Veneza, devido à falta de pagamento, os médicos do Hospital São Marcos continuarão em estado de greve, logo serão atendidos no Pronto Atendimento 24h somente casos de urgência e emergência.

“A reunião que aconteceria hoje às 9h foi adiada, mas já foi decidido entre os médicos que eles aceitam a proposta de parcelamento dos atrasados, mas só retomam o trabalho normal após o primeiro pagamento deste parcelamento,” informou uma fonte.

Ontem, 24, o prefeito Rogério Frigo esteve reunido com representantes do Isev, instituto que atualmente administra o Hospital São Marcos, Sindisaúde e vereadores. Mesmo a prefeitura sempre estando em dia com os repasses mensais, o prefeito Rogério Frigo na tentativa de fazer voltar o mais rápido possível o Pronto Atendimento 24h no hospital, fez o adiantamento de R$ 115 mil, com a condição de que o valor fosse repassado para pagamento dos funcionários, com isso, os colaboradores decidiram voltar ao trabalho, mas o aporte financeiro apenas resolveu parte do problema, o pagamento dos médicos, segundo os representantes do Isev, seria feito com um futuro repasse no valor de R$ 90 mil, que seria feito pelo Governo do Estado.

Com a situação do Pronto Atendimento, a prefeitura está disponibilizando no posto de saúde do Centro, um médico para atender a população, nos horários das 8h às 12 e das 13h às 17h.

Willians Biehl