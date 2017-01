Médicos entram em acordo com Isev e atendimento normaliza no São Marcos

Atendimento ao público voltou a partir das 19h desta quarta-feira, 25.

Após declararem que não normalizariam o trabalho enquanto o Isev não acertasse pelo menos parte dos salários atrasados, o corpo clínico do Hospital São Marcos entrou em acordo com os administradores do hospital, no final da tarde desta quarta-feira, encerrando a greve que se estendia desde o dia 22 de dezembro.

Pelo acordo o Instituto se comprometeu em pagar parte dos atrasados até o próximo dia 7 de fevereiro, o restante, parte de dezembro e janeiro, foi dividido em seis parcelas, que começarão a serem pagas a partir de março.

Com a decisão dos médicos e o pagamento dos salários do restante dos funcionários que foi feito hoje, o serviço está normalizado no Pronto Atendimento 24h.

Willians Biehl