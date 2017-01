Prefeitura adianta R$ 115 mil ao Isev para que Pronto Atendimento do São Marcos volte a funcionar

Prefeito liberou hoje adiantamento no valor de R$ 115 mil para que Instituto pague os funcionários, mas ainda faltam os médicos, que só voltam ao trabalho após o pagamento.

Em reunião na tarde desta terça-feira, 24, o prefeito Rogério Frigo esteve reunido com representantes do Isev, instituto que atualmente administra o Hospital São Marcos, Sindisaúde e vereadores. Após discutirem vários pontos sobre a atual situação do Hospital, que atualmente está com médicos e funcionários em greve por causa do atraso no pagamento do salário, e que para estes últimos, o décimo terceiro também não foi pago.

Mesmo a prefeitura estando em dia com os repasses mensais, o prefeito Rogério Frigo na tentativa de fazer voltar o mais rápido possível o Pronto Atendimento 24h no hospital, fez hoje o adiantamento de R$ 115 mil, com a condição de que o valor seja repassado para pagamento dos funcionários, com isso, os colaboradores decidiram voltar ao trabalho, com a promessa do recebimento do salário atrasado já nesta quarta-feira, 25.

“Estamos dando mais um voto de confiança ao Isev, adiantamos hoje este valor para pagamento dos colaboradores e que o serviço seja restabelecido no Pronto Atendimento 24h,” afirmou o prefeito.

Ainda sem definição

Apesar dos representantes do Isev terem garantido que com o valor recebido o Pronto Atendimento 24h volte a funcionar nesta quarta-feira, 25, ainda restou o pagamento dos médicos. “Temos a receber do Governo do Estado R$ 90 mil, referente ao faturamento do mês de dezembro de 2016, com este valor pretendemos sanar o restante das pendências,” disse o administrador do Isev em Nova Veneza, Francisco Paiva.

Mas a volta do atendimento ao público ainda será discutida com os médicos, pois segundo o advogado do Sindicato dos Médicos da Região Sul Catarinense (Simersul), Eduardo Borba Alamini, ainda não há nada acertado com os profissionais. “Os profissionais estão há muito tempo sem receber, há médicos que possuem atrasados desde agosto do ano passado, logo, a volta ao trabalho só ocorrerá após estes pagamentos ou parte deles,” revelou Alamini.

Uma fonte ligada aos médicos revelou ao Portal Veneza que na manhã desta quarta-feira, às 9h, haverá uma reunião com o Isev, e a decisão de voltar ao trabalho, ou não, deve acontecer logo em seguida.

Willians Biehl