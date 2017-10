“A vitória da Chapa 2 significa o PMDB de Nova Veneza mais democrático”, afirma ex-vereador Geninho

Assim como os adversários, a Chapa 2 continua trabalhando para aglutinar votos visando a convenção municipal do PMDB que acontece neste sábado, 21.

De acordo com o ex-vereador Lodejane Zanoni, o Geninho, o grupo que é encabeçado pelo ex-vereador Vanderlei Spillere, e tem Valdir Possamai e Evandro Boaroli como apoiadores, segue fazendo contatos.

“A meta é conseguir eleger a maioria do Diretório. Sabemos das dificuldades, porque enfrentamos quem comanda o PMDB, e tem estrutura muito maior. Não houve diálogo para construção de uma chapa de consenso, já que nos apresentaram uma nominata pronta faltando 48 horas para encerrar o prazo de inscrição”, lamenta Geninho.

Ele acredita que cerca de 150 peemedebistas devem votar amanhã. “Temos um problema grande de mobilização, e as pessoas também estão com receio de ir votar pela pressão do grupo empresarial que está do outro lado. É Davi contra Golias, mas estamos trabalhando e acreditamos na vitória”, coloca.

O ex-vereador diz apostar na Chapa 2 porque ela representa a renovação do PMDB. “Precisamos de um sistema diferente para comandar o partido. Mais democrático, onde as opiniões possam ser colocadas e ouvidas, e as decisões tomadas a partir disso. Hoje é um grupo fechado pequeno que decide os rumos do PMDB numa articulação de bastidores nada democrática”, reclama.

Sobre o futuro, ele garante que permanece no PMDB, independente do resultado da convenção. “Eu fico, e esse grupo todo fica, a não ser que nos expulsem. Temos posição definida. Se eles continuarem com esse pensamento de divisão, o PMDB só enfraquece. Tem que saber conversar e ninguém tem que sair”, pede.

Para 2020, Zanoni é enfático. “Se o partido tiver candidato a prefeito, os dois grupos se unem. O problema é sempre essa divisão para estar com A ou B, nisso há divergência”, finaliza.

Willians Biehl