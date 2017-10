“A vitória da Chapa 1 é a independência do PMDB de Nova Veneza”, afirma Édio Minatto

Faltando menos de um dia para a convenção municipal, o PMDB de Nova Veneza continua agitando os bastidores políticos na cidade.

Numa eleição onde não há obrigatoriedade na votação, a busca pelo voto dos cerca de 400 filiados continua nesta sexta-feira, 20 e no sábado, 21, até o início da convenção que acontece das 9h ao meio dia, na sede do São Bento Baixo Esporte Clube.

Confiante, a Chapa 1, encabeçada pelo ex-vereador Alberto Ranacoski, o Betão, composta por Édio Minatto, Arcângelo Nuernberg e Claiton Zanzi está confiante na vitória. “Estamos convictos na vitória pelos apoios que temos recebido. A vitória da Chapa 1 significa a independência do PMDB de Nova Veneza. O eleitor quis o partido na oposição na eleição municipal, e é lá que devemos permanecer”, explica o ex-prefeito Édio Minatto.

Durante entrevista ao Portal Veneza, Minatto deixou escapar que está bem encaminhada a chapa com os vereadores Claiton Zanzi e Carlos Eduardo Ghislandi, o Dado, para compor como presidente e vice, respectivamente. Apesar das conversas, o atual presidente do PMDB desconversa. “Estamos tratando ainda, nada certo. Vamos aguardar a convenção. Acredito que 150 a 200 filiados votem amanhã”, colocou Dado.

A Chapa 2 e o futuro

O peemedebista Édio Minatto acusa a chapa adversária de promover reunião, inclusive, com integrantes do PSDB. “A Chapa 2 é muito ligada ao PSDB, e se ganhasse estaria toda na administração. Chegaram a fazer reunião juntos para tratar da convenção do PMDB”, lamenta Minatto.

Sobre o futuro do partido ele é taxativo. “O PMDB vai sair fortalecido, organizado e começando a construção de um projeto rumo a 2020, quando teremos candidato a prefeito”, adianta. Em relação ao ex-vereador Vanderlei Spillere o ex-prefeito também é categórico. “Encerrada a convenção será iniciado o processo de expulsão dele do PMDB. É líquido e certo. Pelas atitudes que ele tomou e continua tomando, sempre junto ao PSDB”, acentua.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com o ex-vereador Vanderlei Spillere.

