Via Rápida alcança 65% em 2016

A maior obra de infraestrutura em andamento no Sul do Estado alcançou 65% de conclusão em 2016. Com previsão de entrega para o final de 2017, a Via Rápida já começa a etapa de pavimentação em vários pontos do lote rural. Orçada em R$ 120 milhões, a obra é um dos maiores investimentos do Governo do Estado nos últimos anos e vai fomentar o desenvolvimento econômico na região com a nova rodovia que ligará Criciúma à BR-101 em 10 minutos.

Em janeiro de 2016, o lote I (rural), estava com o percentual físico financeiro em 45% concluído e subiu para 65% na última medição de dezembro, somando 20% de andamento ao longo do ano. De acordo com a PROSUL Engenharia, empresa fiscalizadora da obra, estes 20% estão relacionados à terraplanagem e drenagem, que tem o custo menor que o da etapa de pavimentação asfáltica, por exemplo.

“Visivelmente a Via Rápida teve um grande avanço este ano. Todos os viadutos já estão com encaixe nas pistas e a empresa já inicia a pavimentação em vários pontos. As próximas medições terão um percentual físico financeiro mais elevado, considerando que o valor desta etapa é muito maior”, explica o secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, João Rosa Filho Fabris.

Os trabalhos estão concentrados na finalização dos viadutos do Bairro Ana Maria, encontro dos lotes I e II na Linha Três Ribeirões com a Colméia Industrial, além da continuação de drenagem e terraplanagem. Em novembro a empreiteira iniciou a pavimentação asfáltica na pista esquerda, sentido Criciúma – BR 101 e pretende pavimentar por completo a pista para depois iniciar o sentido oposto. “Será asfaltado por completo uma das pistas para evitar que o tráfego pesado dos caminhões da obra prejudiquem a pavimentação”, comenta Fabris.

A empresa que está executando a obra entra em recesso nesta sexta-feira, 23 e retorna aos trabalhos no dia 10 de janeiro.

Paula Darós Darolt | Foto: Caio Marcelo Silva