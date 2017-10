Vereadores reivindicam reformas estruturais

Os vereadores de Nova Veneza aproveitaram mais uma sessão para reivindicar reformas estruturais no município. Foram colocadas em pauta no encontro dessa terça-feira, 03, solicitações voltadas à maior segurança da comunidade e mais tranquilidade para as atividades da cidade.

O presidente da Casa, Biro Biro (Eloir Minatto), pede ao poder executivo a construção de um lombada no morro da Rua dos Imigrantes (centro de Nova Veneza), proporcionando mais segurança às pessoas que transitam pelo local.

Já o vereador Arlindo da Silva solicita à secretaria competente pavimentação asfáltica no distrito de Caravaggio, contemplando as seguintes ruas: Calisto Scotti, Giuseppe Scotti e Jair Luiz Ronchi.

Claiton Zanzi, por sua vez, pede a instalação de iluminação pública na rua lateral ao Parque Industrial. Ele também reivindica a recolocação do alambrado no Estádio Darci Marini, já que a estrutura foi retirada na Festa da Gastronomia.

O legislador Edaltro Luiz Bortolotto pede ao poder executivo a execução de obra de drenagem no bairro Jardim Florença, iniciando atrás do bar do senhor Ivoir Rocha e terminando nos fundos da casa do senhor Valter Michels. Ele também solicita a reinstalação da cerca de proteção metálica da ponte sobre o Rio Guarapari, tendo em vista que a estrutura está danificada.

Também na sessão dessa terça, Carlos Eduardo Ghislandi, por meio de requerimento, reivindicou que o departamento responsável envie à Casa Legislativa cópias dos pareceres referentes às contratações dos servidores (contratados/empregados e/ou nomeados), desde o início do ano de 2017.

E Aroldo Frigo Junior pede que requerimento seja enviado a Coopera para solicitar que seja realizada a ligação de energia elétrica na propriedade do senhor Valdomiro João Francisco, conforme autorização da Secretaria de Planejamento e Urbanismo.

Tadeu Spilere