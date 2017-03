Vereadores peemedebistas conquistam recursos para infraestrutura turística em Nova Veneza

Investimento através de uma emenda parlamentar será de R$ 500 mil.

Na última semana, foi entregue ao prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo (PSDB), a confirmação do futuro repasse, através de uma emenda do deputado federal, Ronaldo Benedet (PMDB), do recurso no valor de R$ 500 mil, destinado para infraestrutura turística do município.

De acordo com o vereador peemedebista, Carlos Eduardo Ghislandi, o recurso será investido no projeto de cobertura da Rua Nicolau Pederneiras, no entorno da Praça Humberto Bortoluzzi. “Foi uma conquista de iniciativa dos vereadores do PMDB e ficamos muito contentes que tenha sido concretizada”, completa.

O parlamentar ainda garante que existem mais recursos a serem destinados a Nova Veneza. “Queremos agradecer o deputado, Ronaldo Benedet, pela atenção que sempre dá ao nosso município, e também garantir que conseguiremos novos convênios e emendas para a cidade”, finaliza Ghislandi.

Francine Ferreira