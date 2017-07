Vereadores conquistam emenda para melhorias do Complexo Esportivo de São Bento Baixo

Emenda do deputado Manoel Mota será destinada para melhorias na estrutura do local.

Representantes de São Bento Baixo estiveram reunidos com o prefeito Rogério Frigo (PSDB), para as tratativas de uma emenda do deputado Manoel Mota (PMDB), que será destinada para melhorias do Complexo Esportivo de São Bento Baixo. Durante a reunião estiveram presentes o vice-prefeito Zé Spilere (PSD), o secretário de Planejamento Renato Pieri, o diretor do Departamento Municipal de Esportes Hériton Luciano Sandrini e os vereadores Edaltro Bortolotto (PSDB), Carlos Eduardo Ghislandi (PMDB) e Claiton Zanzi (PMDB).

A verba foi uma conquista do PMDB neoveneziano por intermédio dos vereadores Carlos Eduardo Ghislandi e Claiton Zanzi, e será destinada integralmente ao distrito de São Bento Baixo, em comum acordo entre os dois vereadores peemedebistas. “Este dinheiro será aplicado no Centro Esportivo do Distrito, agradeço ao deputado pelo encaminhamento, e ao Dado, por ter sido parceiro em aceitar que o recurso seja encaminhado para o São Bento Baixo,” frisou Zanzi.

“É uma emenda que veio beneficiar o São bento Baixo. Traçamos algumas metas para investirmos na localidade, será um valor de R$ 100 mil que será aplicado no esporte do São Bento Baixo. Foi feito toda a cobertura pelo prefeito Rogério Frigo, mas a estrutura está precária, esta emenda vem para podermos executar vários serviços que são necessários e que o município não irá precisar desembolsar este valor para aplicar naquele local”, destacou o vereador Edaltro Bortolotto.

Segundo o diretor do Departamento Municipal de Esportes Hériton Luciano Sandrini, com a emenda será possível executar projetos dentro do esporte da comunidade. “A emenda irá beneficiar os projetos que temos para a localidade e também tratamos sobre a troca da academia que está na praça da igreja que será transferida para o complexo esportivo junto a pista de atletismo facilitando assim a prática de exercícios”, ressaltou.

Gabriel da Conceição com edição de Willians Biehl