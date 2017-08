Vereadores colocam reivindicações em pauta na sessão da Câmara

A Câmara de Vereadores de Nova Veneza contou com a última sessão do mês de agosto nesta semana. Os legisladores aproveitaram a oportunidade para colocar em pauta necessidades do município e da comunidade.

O vereador Carlos Eduardo Ghislandi solicita ao poder executivo iluminação na extensão da rua do Cemitério Municipal. De acordo com Ghislandi, a iluminação é fundamental por questões de segurança. E através de reivindicação, ele pede que o secretário de educação Elzio Milanez compareça à Casa Legislativa para explanar sobre os trabalhos relacionados a esta área.

Já o legislador Altevir Selesio Amboni solicita que o poder executivo auxilie financeiramente a comunidade de São Bento Alto na construção da capela mortuária do Cemitério local. Além disso, pede pavimentação asfáltica na rua Puríssimo Amboni, em São Bento Alto.

Tadeu Spilere