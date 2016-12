Vereador em Siderópolis, sargento Valcir promete fiscalização e trabalho

Diplomação do político aconteceu na última quinta-feira, 15 de dezembro.

Depois de trabalhar 20 anos garantindo a segurança da população neoveneziana, Pedro Valcir de Souza, mais conhecido por sargento Valcir, irá voltar sua atuação para o Legislativo de Siderópolis. O vereador, eleito no último pleito municipal, foi diplomado nesta quinta-feira, 15, pela Justiça Eleitoral.

O sargento ressalta que foi a primeira eleição pela qual concorreu. “Contando somente com apoio politico da família e amigos, conquistei essa vitória. De agora para frente, o foco será no grande trabalho que tenho, a ser realizado sempre com muita honestidade”, completa.

Como principais propostas para sua atuação, a partir de 2017, estão:

Fiscalizar as ações do Poder Executivo, Legislativo e secretariado, seja na execução de projetos e obras, bem como na correta e devida aplicação dos recursos públicos;

Trabalhar por mais segurança, aproveitando a experiência profissional adquirida no trabalho desempenhado na Polícia Militar de Santa Catarina;

Buscar recursos para investimentos na área social, principalmente no esporte, lazer e educação.

Francine Ferreira