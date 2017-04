Uva Goethe recebe certificação internacional

Produto foi certificado pela organização internacional SlowFood e passa a integrar o catálogo mundial “Arca do Gosto”

A Uva e o vinho Goethe receberam mais uma certificação internacional. Desta vez, o produto passou a pertencer ao catálogo mundial “Arca do Gosto” da organização SlowFood. O catálogo identifica, localiza, descreve e divulga os sabores especiais no mundo.

Para o prefeito de Urussanga, Gustavo Cancelier este é mais um importante reconhecimento para a cidade e o produto típico de Urussanga. “Estamos muito orgulhosos com este reconhecimento mundial. Isso prova a qualidade do produto fabricado aqui e o trabalho que precisa ser cada vez mais apoiado”, explica o chefe do Executivo.

Ao todo, o catálogo Arca do Gosto conta com 750 produtos reconhecidos no mundo. “Agora serão 751”, comenta o presidente da Associação ProGoethe, Renato Damian. “A ProGoethe faz parte do SlowFood há aproximadamente 10 anos como categoria comunidade. Agora fomos inseridos na categoria Arca do Gosto após avaliação e seleção feita pela comissão científica criada pelo SlowFood Internacional em Turim, na Itália. Este é o reconhecimento internacional do Produto Goethe, que é especial, típico, único e tradicional”, complementa Renato.

Jéssica Pereira