Ex-trabalhadores da Criciúma Construções recebem créditos trabalhistas

A ansiedade tomou conta dos 400 ex-funcionários da Criciúma Construções ontem,20, na sede do Sindicato dos Ceramistas. Após mais de dois anos de expectativa, finalmente eles começaram a receber os créditos trabalhistas devidos com o fechamento da construtora em 2014. O montante repassado é 70% da dívida ou cerca de R$ 5,5 milhões. Os 30% restantes no total de R$ 3 milhões serão pagos no prazo máximo de 12 meses.

O cheque foi simbolicamente entregue pelo juiz Pedro Aujor ao presidente do Sindicato, Itasi de Sá e para o advogado Arlindo Rocha. Em seguida, organizados por senha, os cheques foram entregues aos trabalhadores. O ex-funcionário Luiz Carlos Aguiar de Criciúma demonstrava satisfação com o valor a receber.

“Estou bem contente. Vou pagar as contas e fazer um Natal feliz com a minha família”, disse. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Ceramistas e da Construção Civil de Criciúma e Região, Itaci de Sá, destacou que o pagamento restabelece o direto dos trabalhadores terem seus direito garantidos. “Com certeza este Natal será um pouco melhor dos que os anteriores. E esta conquista com rapidez deve ser agradecida ao empenho no nosso sindicato e nossa assessoria jurídica, da vontade incansável do juiz Pedro e do administrador judicial Agenor Daufenbach e do gestor Zanoni Elias.

Vale enaltecer principalmente a força dos ex-funcionários que confiaram na atuação do sindicato” pontuou Itaci. Os créditos trabalhistas foram liberados após a aprovação da recuperação judicial da empresa em votação dias 1º e 8 de dezembro pelos credores.

Entenda o caso

Mesmo sem receber os créditos trabalhistas os trabalhadores demitidos da Criciúma Construções dia 31 de outubro de 2014 assinaram as rescisões para garantir a liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e seguro-desemprego.

Um acordo foi efetuado entre a Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho o Sindicato dos Trabalhadores. Posteriormente foram encaminhados as ações judiciais dos trabalhadores cobrando os direitos devidos.

Maristela Benedet