Sossego da Mamãe encerra ano com formatura e apresentações artísticas de alunos

Evento reuniu alunos e famíliares no Teatro Municipal.

Com belas apresentações musicais na noite do último dia, 15, os alunos do Centro Educacional Sossego da Mamãe em Nova Veneza, encerraram o ano letivo da instituição. Na ocasião também foi realizada a formatura dos alunos da turma de Educação Infantil nível III.

De acordo com a proprietária e diretora da escola, Adriana C. Michels, as apresentações resgataram os valores trabalhados durante todo o ano letivo. “A importância da amizade e do outro; o saber conviver com os semelhantes; a necessidade da família como base para uma estrutura psicológica saudável e a contextualização de todo conteúdo,” explicou Adriana.

“O Centro Educacional tem fortalecido a cada dia a vida de cada criança, o conhecimento para a vida, vivenciando valores esquecidos na sociedade atual, como: respeito, diálogo, empatia, autonomia, enfim, o que torna o ser mais humano. O Sossego da Mamãe não é uma etapa da vida, mas é a base, pois prepara para a vida,” completa.

O Centro Educacional

Atualmente, o Centro Educacional Sossego da Mamãe conta com mais de 60 alunos, com idades a partir de 4 meses até 10 anos, oferecendo desde o berçário até o quinto ano do ensino fundamental. “Além disso, nossa escola tem uma parceria com o sistema de ensino Ético, que trabalha com material apostilado para crianças de apenas 2 anos, feito especialmente para eles. Também oferecemos aulas extra classe, como ballet, capoeira e futebol”, afirma a proprietária.

Outro fator que diferencia a escola é a flexibilidade de horários, uma vez que atende das 6h45min até às 18h30min. “Existimos desde 1994, sendo que essa administração começou em 2011, com pouco mais de 15 alunos. Em 2012, com a entrada de mais crianças decidimos mudar de endereço para um lugar mais amplo e arejado. Onde estamos desde então, na rua Cesare Tibaldeschi, número 987, bem no Centro de Nova Veneza. Fone: 3436-1397”, finaliza.