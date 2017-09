Sessão itinerante traz demandas do distrito de Caravaggio

Mais uma sessão itinerante da Câmara de Vereadores de Nova Veneza foi realizada nessa terça-feira, 05. Desta vez a reunião foi no distrito de Caravaggio, e projetos para a localidade estiveram em pautas. O Salão Benfeitores contou com bom público, além dos legisladores e autoridades do município.

Na sessão comandada pelo presidente da Câmara, Eloir Minatto (Biro Biro), foram ressaltadas necessidades estruturais, como a construção do portal de entrada e da ciclovia que liga o distrito ao centro. Além disso, outras questões referentes à saúde, segurança e educação foram debatidas entre as autoridades.

Segundo Biro Biro, o encontro dessa terça-feira foi bastante proveitoso. “As sessões itinerantes são muito importantes, já que aproximam o trabalho dos políticos da comunidade. E também assuntos relevantes são colocados em pauta. Mais uma vez, foi muito positivo”, comentou. Na oportunidade, o poder executivo confirmou a entrega de máquinas à intendência do Caravaggio. E a Câmara devolveu um cheque de R$ 400 mil ao executivo referente a economias.

Três vereadores assumiram cadeira nessa terça e ficarão no cargo nos próximos 30 dias: Arlei Figueiredo, Angelo Gava e Jeonice Baldessar Amboni.

Tadeu Spilere