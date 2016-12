Série: Organização e decoração de festa(parte 03)

Olá querido leitor! Na coluna dessa semana iremos continuar a nossa série de artigos sobre organização de festas, com foco na festa tropical, o nosso ultimo post da série.

Seguindo as regrinhas e etapas de organização apresentadas nos dois últimos artigos, vamos falar sobre ideias e inspirações para a decoração de festas neste estilo que tanto tem a ver com nosso final de ano caloroso e festivo!

Como apresentamos em nosso primeiro post, os primeiros passos incluem a escolha do local e do cardápio, pensando em escolhas diferentes e possíveis para essa ambientação, por que não investir em uma Pool party (festa na piscina)? Esse tipo de comemoração costuma ser bem mais informal e bastante divertida, dê uma olhada abaixo em opções de ornamentação, afinal, a própria piscina já é um atrativo em tanto! Hehe

Se o seu estilo é mais tradicional e uma pool party não faz parte dos seus planos, não se desespere! Festas tropicais também combinam perfeitamente com esse estilo de comemoração, e podem ser feitas tanto em salões, quanto em campos abertos. Abaixo apresentamos três subtemas que podem ser trabalhados dentro da ideia tropical e que estão bombando nas redes:

Seguindo a estrutura das três mesas, apresentada no ultimo artigo, confira as inspirações que separamos com carinho para vocês, dentro dos sub-temas mais quentes do momento:

Espero que possa tê-los inspirado a bolar uma decoração inesquecível para este réveillon, um feliz natal à todos! Muita luz e amor nesse dia tão aguardado por todos.