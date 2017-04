Senai traz a Criciúma curso de fabricação de cerveja artesanal

Aulas serão realizadas no mês de maio na instituição de ensino

A cerveja é uma bebida que cada vez mais traz encantamento e gera curiosidade. Ao longo dos anos foi ganhando sabores e conquistando mais admiradores e conhecedores do assunto. Por esse motivo, o Senai de Criciúma trouxe a oportunidade dos interessados conhecerem um pouco mais da bebida e também fabricar a própria cerveja, já que está com inscrições abertas para a segunda turma do curso de Fabricação de Cerveja Artesanal. As aulas serão realizadas nos dias 10 e 11 de maio das 19h às 22h e dia 20 de maio das 08h às 12h e das 13h às 17h. O curso ainda contará com uma visita técnica nas dependências da empresa Lohn Bier.

De acordo com a Associação das Micro Cervejarias Artesanais de Santa Catarina (Acasc), o Estado produz mais de 1 milhão de litros ao mês de cerveja artesanal, através de cerca de 50 marcas com 300 rótulos diferentes. “Os dados apontam para um mercado com ótimas oportunidades para aqueles que querem transformar a prática de degustar uma boa cerveja em profissão”, explica o analista de comercialização do Senai, Maicon Jung Canever.

“O curso que o Senai Criciúma oferece é voltado para interessados em conhecer o processo produtivo, insumos e técnicas para a elaboração e a produção de cerveja artesanal. Os conteúdos vão desde história da cerveja e escolas cervejeiras, passando pelo processo produtivo, matérias primas e insumos, água, moagem, mosturação (cozimento), fermentação, maturação até a etapa de ênfase”, complementa.

Para outras informações sobre o curso e processo de matrícula, o interessado pode entrar em contato no número (48) 3431-7100 ou encaminhar e-mail para criciúma@sc.senai.br

Jéssica Pereira