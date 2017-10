Semana de Ciência e Tecnologia da Unesc encerra com recorde de participação

Evento promoveu integração com a comunidade e público interno

A 8ª SCT (Semana de Ciência e Tecnologia) da Unesc encerra nesta sexta-feira, 20, alcançado o seu principal objetivo que é o de aproximar a comunidade da Universidade correspondendo ainda todas as expectativas com recorde de participações. Foram cerca de dez mil pessoas circulando pelo campus nesses cinco dias, 2.347 inscrições nas 100 atividades do evento, que é considerado o maior em nível institucional da Unesc.

O tema desta edição “A Matemática está em tudo” encantou e surpreendeu quem veio de fora e constatou a extensa abrangência da temática e de que como ela está presente nos mais diversos segmentos mudando assim as percepções acerca desta ciência.

Para reitora da Unesc, Luciane Ceretta, a SCT vem para consolidar o propósito da Unesc que é o de abrir as portas para que toda comunidade faça parte do universo acadêmico. “O momento é de muito orgulho porque mais uma vez o evento foi um sucesso e graças ao engajamento de toda organização que é da casa, e esta casa é nossa. Enquanto a educação vem sendo desvalorizada em um âmbito geral, a Unesc caminha na contramão usando todos os meios disponíveis para valorizá-la, pois entendemos que somente o conhecimento pode transformar. A SCT foi um sucesso”, comemora.

De acordo com a coordenadora da SCT, Gisele Coelho Lopes, o evento não foi somente avaliado internamente, como externamente por três avaliadores do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) alcançando excelentes resultados. “A SCT está atingindo a sua maturidade e se consolida como gênero institucional que é trazer a comunidade para partilhar do que é feito. A pesquisa e principalmente a extensão, como um meio formador, foram fortemente evidenciadas e valorizados pela Unesc”, destaca.

Gisele ressalta ainda que a SCT, além de conseguir contemplar diferentes modalidades, cumpriu a missão de socializar. Ao longo da semana, o 2º Workshop de Arqueologia, por exemplo, trouxe mais de 600 alunos para visitar o espaço. O esperado eram 300 alunos, o que acabou duplicando. “Assim como as Feiras, de Ciências e de Inovação, e as apresentações dos alunos, orais e em pôsteres, mostrando o que aprenderam com temas de grande relevância”, comenta.

Ela também elencou a palestra do professor doutor da Unesc Ademir Damazio com a temática da 8ª SCT. “Foi excelente. Ele é referência e reconhecido nacionalmente por seu trabalho e pesquisa na área de matemática e inclusive foi procurado para dar palestras em outras cidades. É a prata da casa que precisa ser valorizada”.

Aproximação das áreas

Foram 160 monitores, entre alunos, residentes, bolsistas, doutorandos e demais graduações, além de professores, envolvidos antes e durante a organização da SCT. “O que promoveu um ambiente de integração e respeito. Houve também a aproximação de todas as áreas mostrando então que uma não é melhor do que a outra, mas que elas sim se complementam, o que é uma riqueza incalculável. A SCT mostra que a Universidade é da comunidade. Ela é para todos”, menciona.

A SCT ocorreu em paralelo à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. O evento trouxe ainda palestras, minicursos, workshops, oficinas, atrações culturais, o Seminário de Iniciação Científica, Salão de Extensão, Salão de Ensino, Talento Musical e o Salão de Pós-Graduação.

Houve ainda a Feira da Economia Solidária, com a contribuição para o desenvolvimento regional com a presença de artesãos, feirantes e agricultores expondo seus produtos.

Texto e fotos: Talise Freitas