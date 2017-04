Sem previsão para liberação do sinal digital da TV para toda Nova Veneza

Os telespectadores de Nova Veneza vão continuar recebendo o sinal analógico pelo menos até o fim deste ano.

Até o fim de 2017, apenas cinco cidades de Santa Catarina vão adotar o sinal digital da televisão aberta: Florianópolis, São José, Palhoça, Biguaçu e Paulo Lopes. Nestes municípios, o desligamento do sinal analógico está previsto para acontecer no dia 31 de janeiro de 2018.

O resto do Estado ainda convive com a incerteza quanto ao atual sinal recebido pela maioria das residências em Nova Veneza. Hoje, apenas RBS e SBT chegam às casas. De acordo com Elizandro Bressan, responsável pela retransmissão do sinal na cidade, ainda não existe uma data certa para a saída do analógico. “Acreditamos que ainda vai demorar alguns anos. A mudança deve começar pelos grandes centros, enquanto isso vamos continuar com o analógico”, explica.

A expectativa do Governo Federal é de que até 5 de dezembro de 2018 seja desligado o sinal analógico de Blumenau, Gaspar, Indaial, Luiz Alves, Pomerode, Joinville, Araquari, Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá, Massaranduba, São Francisco do Sul e Schroeder. Os demais municípios teriam até 2023 para migrar para o digital.

Ele adianta que atualmente está trabalhando com um transmissor “reserva”, já que o titular foi levado para Minas Gerais com o intuito de retirar as faixas pretas que aparecem nas bordas da TV.

Os moradores de algumas partes do Bairro Bortolotto até São Bento Baixo, já conseguem assistir o sinal digital da repetidora de Criciúma, mas existe a possibilidade de assistir os canais comprando um conversor, que custa em média R$ 140. Os adeptos da parabólica tem ainda a opção de comprar uma antena de 1,90 metro de diâmetro, e um aparelho Midiabox Century, para poder assistir apenas a RBS. O total do investimento é de aproximadamente R$ 590.

João Manoel Neto