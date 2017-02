Secretários de Saúde decidem pela devolução da gestão hospitalar ao Estado de Santa Catarina

Os secretários de Saúde da Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC) decidiram em reunião nesta manhã, 09, na sede da Associação, pela devolução ao Estado de Santa Catarina da gestão plena do Hospital São José. Segundo a coordenadora da Comissão Intergestores Regional (CIR) e secretária de Saúde de Cocal do Sul, Sinara Crippa Milanez, agora a decisão será levado para Câmara Técnica de Gestão da Comissão Intergestores Bipartite (CIB). Posteriormente o assunto entrará em pauta na reunião da CIB, no próximo dia 23.

O presidente da AMREC e prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnin, esteve no encontro dos secretários. Ele reforçou que a reunião na secretaria de Estado de Saúde, em Florianópolis na terça-feira, foi positiva e que a direção do Hospital também está de acordo com a devolução da gestão plena hospitalar. Na próxima terça-feira, a secretaria de saúde de Criciúma deve entregar relatório com os valores para assinatura da nova contratualização.

Nova diretoria

Durante a reunião nesta manhã foi eleita a nova diretoria da CIR. O secretário de Forquilhinha, Diego Passarela, foi eleito como coordenador, ficando a secretária de Cocal do Sul, Sinara Crippa Milanez, como vice-coordenadora.

A Secretária de Criciúma, Francielle de Freitas Gava, foi eleita secretária da CIR; sendo a tesoureira a secretária de Orleans, Luana Mattei de Oliveira.

Segundo Diego Passarela o desafio é trabalhar a saúde de modo regional. “Temos grandes desafios como é o caso do Hospital São José e também o Hospital Materno Infantil Santa Catarina”, afirmou Diego, que sugeriu a criação de uma clínica regional de exames de imagens, que poderia ser administrada pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde da AMREC (CISAMREC).

Antonio Rozeng