Saída Fit: o delivery saudável de Nova Veneza

Com o slogan “comendo sem culpa”, a opção gastronômica é diferente das encontradas na cidade. Todos os pratos são livres de glúten e lactose.

Pensando em entregar saúde de forma prática e saborosa, há alguns meses, a jornalista Flávia Bortolotto, e a estudante de publicidade Beatriz Gomes, aproveitaram um nicho crescente no mercado, e iniciaram um negócio de comidas saudáveis. A cozinha saudável funciona com tele entrega, e atende Nova Veneza, Forquilhinha e Criciúma.

Com a orientação de uma nutricionista, as empreendedoras buscaram trazer lanches e refeições que fossem atrativos ao paladar da maioria, e que atendesse também o público intolerante, que muitas vezes enfrenta problemas para encontrar alimentação adequada. “Optamos por essa linha, pois acompanho de perto a dificuldade que uma pessoa intolerante tem para encontrar produtos diferentes. Mas esse não é nosso único publico. Quem busca uma alimentação saudável, com base de comida de verdade, que prioriza alimentos orgânicos e o bem estar, costuma procurar o nosso serviço”, avaliou Flávia.

São mais de cinquenta produtos disponíveis, entre lanches e refeições, com menus adaptáveis para dieta de cada cliente, opções low carb, vegetarianas e veganas. A maioria dos alimentos utilizados para a elaboração dos pratos é proveniente da agricultura familiar de Nova Veneza, com foco nos orgânicos. Atualmente, conforme Beatriz, a dieta de baixo carboidrato é bastante difundida e tem grande procura. “O combo low carb, que traz dez opções de marmitas congeladas, é um dos mais pedidos do nosso cardápio. Mas lanches como coxinha de aipim, bolo de pote e a empada low carb também são muito procurados”.

Mesmo estando no mercado há pouco tempo, a ideia vem atraindo o público e ganhando clientes. “Acho ótimo ter a praticidade de receber o pedido em casa. Muitas vezes o dia é corrido é não tenho tempo de preparar ou mesmo comprar. Já fiz vários pedidos, tenho meus favoritos, e adoro”, declarou a auxiliar administrativa, Pamela Cesconetto. As vendas são realizadas através do Instagram da marca @saida.fit e pelos fones (48) 99607 6960 e (48) 99629-3972.

Willians Biehl