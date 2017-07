Rodrigo Spillere assume cadeira na Câmara

A equipe de vereadores de Nova Veneza contou com nova configuração na sessão dessa terça-feira.

O suplente Rodrigo Spillere, o Didi (PSD), assumiu a vaga do legislador Biro Biro Minatto (PSD), que ficará licenciado até o fim do mês. Rodrigo terá este período para apresentar seu trabalho na Casa Legislativa. Além disso, Edgar Preis (PP) voltou após um mês de licença. Ele foi substituído por Samuel Milanez (PP).

Indicação em pauta

Indicação do vereador Carlos Eduardo Ghislandi também esteve em pauta na sessão desta terça-feira. Ele solicita que o poder executivo providencie projeto para a instalação de um estúdio musical público para uso das entidades culturais e músicos do município. Desta forma, será possível fomentar as atividades musicais em Nova Veneza.

