Os riscos para quem trafega usando acostamentos da BR-101 Sul/SC

Nos trechos duplicados da BR-101 Sul catarinense, os espaços destinados para acostamento devem ser utilizados em paradas necessárias. Trafegar com veículos expõe os usuários da rodovia federal ao risco de acidentes e, por isso, deve-se utilizá-lo de maneira correta, respeitando o uso desta faixa de segurança.

A parada no acostamento é indicada somente em caso de emergência, urgência ou pane mecânica/elétrica no veículo. Além de perigoso, o tráfego de veículos pelo acostamento é infração de trânsito, sendo passível de multa ao condutor. O veículo flagrado trafegando em circulação pelo acostamento é autuado por infração gravíssima, com multa de R$ 574,00 e, em caso de ultrapassagem pelo acostamento, o valor passa a ser de R$ 957,00, podendo chegar a R$ 1.915,00, caso ocorra reincidência dentro do período de até de doze meses.

Não é recomendado usar o acostamento para atender ao telefone celular. Caso seja necessário, procure um local seguro, como um posto de combustíveis. Já quando o veículo apresentar problemas e necessita usar o acostamento, é importante ligar a sinalização luminosa (pisca), indicando a parada com o triângulo-refletivo numa distância de 50 metros do local. Usar galhos de arbustos também é válido, colocando-os após o triângulo de maneira a não atrapalhar os outros usuários. Pneus e outros objetos maiores não são recomendados, pois oferecem riscos, principalmente aos motociclistas. Após sinalizar, o motorista deve entrar em contato com a PRF ou uma empresa de guinchos para retirar o veículo na via, oferecendo mais segurança aos usuários da rodovia. Para entrar em contato com a PRF o número de telefone é 191.

Atenção aos espaços sinalizados – Outra recomendação de segurança feita aos usuários da BR-101 Sul é quanto ao trânsito por locais demarcados pela sinalização horizontal (zebrado), na saída ou entrada de obras de arte especiais, vias laterais ou acessos a municípios, bairros e locais públicos. Os motoristas devem atentar ao sentido de circulação do tráfego, orientado pela sinalização vertical, para evitar riscos de acidentes. Em paradas na BR-101 Sul, é proibido o estacionamento sobre os espaços zebrados, acessos ou vias laterais.

Retornos de pistas, somente em locais corretos – Ao acessar as vias laterais, para completar a manobra de retorno ou acesso às cidades lindeiras, os motoristas devem ter atenção à sinalização vertical indicatória para ter certeza que naquele ponto da rodovia é possível a entrada. Anterior aos viadutos, o DNIT instala painéis, com a altura das estruturas, para que transportadores de carga meçam o tamanho da carga e façam a manobra de retorno.

Nos trechos duplicados, o retorno de sentido deve ser feito sob as OAEs, liberadas. Os cuidados devem ser redobrados ao acessar as pistas sob os viadutos e passagens inferiores, observando o fluxo de veículos nas vias lindeiras, bem como a altura das estruturas. Em algumas vias laterais há tráfego de veículos em mão dupla, sendo que os usuários devem ficar atentos à sinalização vertical disposta.

Além das OAEs, a mudança de sentido nas faixas de rolagem pode ser realizada em retornos em nível, construídos em trechos duplicados da BR-101 Sul. Há retornos em nível no km 259, em Paulo Lopes, no km 344, em Tubarão, no km 406, entre os viadutos de transposição do banhado de Maracajá, e no km 460 e km 461, em Santa Rosa do Sul. Nestes trechos os motoristas devem atentar para o reingresso na rodovia, sempre paralelo à faixa destinada ao fluxo rápido de veículos.

Muriel Ricardo Albonico