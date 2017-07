Quatro homens são detidos por uso de maconha em praça do São Bento Baixo

Informação sobre o fato iniciou no programa Rede de Vizinhos.

Policiais militares coordenadores do programa Rede de Vizinhos, no distrito de São Bento Baixo em Nova Veneza, detiveram na última sexta-feira, 7, quatro homens com idade entre 20 e 17 anos, que estavam fazendo uso de maconha na Praça principal do Distrito.

Os quatro jovens que são moradores de Forquilhinha e Criciúma, foram detidos e levados para a delegacia da Polícia Civil, pois um dos envolvidos que era menor de idade, teria recebido à droga de um outro jovem de 20 anos.

O cabo Severo, um dos coordenadores do Rede de Vizinhos no município, exaltou a participação da sociedade no programa. “Mediante denúncias foi logrado êxito, vindo a culminar com a prisão de quatro masculinos que faziam uso de entorpecentes em plena Praça do São Bento Baixo. Essa ação visa coibir ações criminosas, pois é sabido que as drogas são geradoras de crimes. Frisando que o êxito veio da ação em conjunto da PM e o programa Rede de Vizinhos,” disse Severo.

Willians Biehl