PSDB de Nova Veneza realiza posse da nova executiva

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Nova Veneza realiza nesta sexta-feira, 7, a posse da nova executiva no Restaurante Germania às 19h30min. O novo presidente do partido será o vereador Aroldo Frigo Júnior, o vice-presidente o vereador Edaltro Bortolotto, o secretário será Renato Pieri e o tesoureiro o vereador Arlindo da Silva. Também será eleita a nova executiva do JPSDB, PSDB Mulher e Instituto Teotônio Vilela de Nova Veneza. A convenção municipal para apresentação dos nomes da nova diretoria e novos filiados do partido foi realizada no último domingo, 2.

Segundo o presidente da executiva provisória Edaltro Bortolotto, o partido tinha 693 filiados quando assumiu a presidência e hoje conta com 1273 filiações. “O PSDB em Nova Veneza é um partido muito bem organizado e conduzido pelos presidentes, fomos prefeito por três vezes devido a organização. O partido está crescendo e a juventude está participando. Estamos abrindo espaço para novas oportunidades”, ressaltou.

Durante a convenção estiveram presentes o deputado estadual Adilor Guglielmi, o Dóia, a deputada federal Geovânia de Sá e o prefeito de Criciúma Clésio Salvaro, que manifestaram apoio ao partido durante seus discursos. Entre as novas filiações do partido estão os nomes de Tiago Henrique Rocha, Artur Furlan Vitali, Gabriel da Conceição, Felipe Ximenes Masiero, Ênio Velho Borges, Dilcionir José Ghellere, Caroline de Souza Bozano, Hériton Luciano Sandrini, Paulo Henrique Maccarini e Gabriel Darlei Roman.

