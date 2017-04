PSDB de Nova Veneza realiza Convenção Municipal neste domingo

Tucanos filiados estão convocados a participar da eleição do novo Diretório e Comissão Executiva Municipal.

No próximo domingo, 2 de abril, das 9h às 12h, todos os eleitores de Nova Veneza que são filiados ao PSDB devem comparecer à Câmara de Vereadores, para a Convenção Municipal do partido.

De acordo com o atual presidente do PSDB de Nova Veneza, Edaltro Bortolotto (foto), na oportunidade os filiados terão a oportunidade de votar. “Para a presidência, os quatro atuais vereadores do partido colocaram seus nomes à disposição. Até domingo conversaremos a respeito e avaliaremos a situação, para definir um nome, de forma consensual, para o cargo”, explica.

Atualmente, são vereadores tucanos de Nova Veneza: Edaltro Bortolotto; Aroldo Frigo Júnior; César Pazetto e Arlindo da Silva.

Na Convenção Municipal do PSDB serão definidos:

Por voto direto e secreto, os 45 membros e 15 suplentes do Diretório Municipal;

Por voto direto e secreto, os cinco membros efetivos e cinco suplentes para o Conselho de Ética e Disciplina;

Por voto direto e secreto, os delegados e respectivos suplentes para a Convenção Estadual;

Comissão Executiva Municipal e seus suplentes;

Membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;

Secretariados da Juventude do PSDB (JPSDB) e PSDB Mulher;

Membros do Instituto Teotônio Vilella – ITV;

Membros do Colegiado da Coordenadoria Regional do PSDB.

Francine Ferreira