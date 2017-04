PSDB de Nova Veneza elege nova executiva

Segundo o novo presidente Aroldo Frigo Júnior, é um momento de reestruturação no partido para que os jovens participem ativamente.

O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Nova Veneza elegeu nesta sexta-feira, 7, a nova executiva do partido. O vereador Aroldo Frigo Júnior é o novo presidente, o vice-presidente é o vereador Edaltro Bortolotto, o secretário é Renato Pieri e o tesoureiro o vereador Arlindo da Silva. Também foi eleita a nova executiva do PSDB Mulher tendo Sidinei Vitória Ghellere Frigo como presidente, João Paulo Vitali Cúnico como presidente do JPSDB e Carolina Ghislandi como presidente do Instituto Teotônio Vilela de Nova Veneza.

Segundo o novo presidente Aroldo Frigo Júnior é um momento de reestruturação no partido para que os jovens participem ativamente. “Estamos tendo oportunidade, somos uma nova geração que está recebendo espaço dentro do partido para iniciar um novo trabalho. Temos os correligionários que já foram presidentes como exemplo, mas iremos buscar inovação. Estamos iniciando o PSDB Mulher, o JPSDB e o Instituto Teotônio Vilela. Queremos levar o PSDB para todo o município”, salientou.

Estiveram presentes líderes do partido durante a eleição e prestaram apoio ao partido e a nova executiva que tomou posse. Segundo o prefeito Rogério José Frigo é necessário abrir espaço e dar oportunidade para os jovens. “Precisamos de alternância e abrir espaço. Temos muitas pessoas jovens e interessadas em nosso partido em fazer política do bem”, ressaltou.

Comunicação PSDB Nova Veneza