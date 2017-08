Na próxima semana, Caravaggio terá sessão da Câmara de Vereadores

Os moradores do distrito de Caravaggio terão a oportunidade de conferir projetos voltados à localidade que estão em pauta nos poderes legislativo e executivo. Na próxima terça-feira, 05, será realizada sessão itinerante da Câmara de Vereadores no Salão Comunitário Benfeitores, a partir das 19 horas, com a presença dos legisladores e também de outras autoridades do município.

A primeira sessão itinerante de 2017 foi realizada em São Bento Baixo e contou com bom público. E a expectativa não é diferente para o Caravaggio, já que estarão em debate projetos importantes para a comunidade.

De acordo com o autor do requerimento, vereador Eloir Minatto (Biro Biro), presidente da Casa, é muito importante que a população participe, já que temas fundamentais estarão em pauta. “Queremos tratar, principalmente, da possibilidade de implantação de agências bancárias no distrito, uma necessidade evidente. E também sobre equipar devidamente a intendência da localidade. Esta é uma antiga luta nossa”, comentou.

Tadeu Spilere