Projeto Vereador Mirim tem votos apurados

Mais uma etapa do projeto Vereador Mirim, promovido pela Câmara de Vereadores de Nova Veneza, foi concluída nessa segunda-feira. O presidente da Casa Legislativa, Eloir Minatto (Biro Biro), e organizadores do projeto fizeram a contagem dos votos, acompanhados pelo secretário de educação do município, Elzio Milanez, e por representantes das escolas.

Conforme Biro Biro, o processo vem sendo realizado de forma tranquila. “Já contamos com os nomes eleitos. Todos estão de parabéns pelo engajamento, tanto os estudantes quanto os profissionais dos colégios”, comentou.

Os novos vereadores mirins só serão revelados ao público após os cursos que serão oferecidos a todos os candidatos. Os cursos serão ministrados pela Escola do Legislativo de Santa Catarina, nos dias 28 e 29 deste mês, na Câmara de Vereadores. Na sequência, os eleitos participarão de sessão mensal na Casa Legislativa.

Tadeu Spilere | Fotos: Willians Biehl