Projeto de Lei pede redução dos salários dos vereadores de Nova Veneza

Com objetivo de reduzir a quantia que os vereadores de Nova Veneza recebem mensalmente para um salário mínimo, foi criado no município um Projeto de Lei de Iniciativa Popular, que atualmente está disponível através de uma petição pública online. No entanto, até a próxima semana um abaixo assinado físico deve ser disponibilizado nos estabelecimentos comerciais da cidade para que as pessoas assinem, também, o documento, que por sua vez, terá valor jurídico.

De acordo com o idealizador da proposta, Daniel Dal Sasso Borges, a decisão de criar o projeto de lei foi motivada pelo sentimento de indignação, aliado a uma grave crise política e econômica. “Em época de crise na qual estamos vivendo, é inadmissível que um vereador receba R$ 4,6 mil, enquanto a maioria da população recebe um salário mínimo”, ressalta.

Borges ainda explica que as petições online servem como pressão popular, e que mesmo não tendo valor jurídico, a informação é repassada rapidamente. “Além disso, já está pronta a petição escrita, com valor jurídico. Falta apenas uma última análise de nosso advogado. Posteriormente, provavelmente já na próxima semana, será feita a autenticação em cartório e disponibilização do documento em todos os estabelecimentos comerciais de Nova Veneza. Contamos com o apoio de toda a população para fortalecer a ideia”, afirma.

O morador do município argumenta que, em termos de benefícios, o principal ponto será a economia que o município terá com a redução dos salários. “Pelos nossos cálculos, serão economizados em torno de R$ 500 mil por ano e em torno de R$ 2 milhões em 4 anos. Dinheiro que poderá ser utilizado para comprar medicamentos para os postos de saúde, repassar um valor maior para o hospital, para atender as necessidades da população”, completa.

Quem já quiser assinar a petição online, está disponível neste link.

A reportagem tentou contato com o presidente da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, Eloir Minatto, o Biro-Biro (PSD), mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Francine Ferreira / Foto: Willians Biehl