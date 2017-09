Projeto Capoeiração gradua alunos com deficiência na APAE de Nova Veneza

Com a intenção de dar aos capoeiristas especiais uma melhor qualidade de vida e inclusão na sociedade, a Cooperativa Pioneira de Eletrificação – COOPERA em parceira com a APAE de Nova Veneza estão desenvolvendo o Projeto Capoeiração. O trabalho foi iniciado há cerca de seis meses e, nesta quarta-feira (20), aconteceu a graduação dos capoeiristas, com a entrega da corda azul. O batizado dos 18 alunos foi comemorado pelo grupo e acompanhado pelas professoras.

Segundo Karina Spillere Remor, diretora da escola, a capoeira contribui com o desenvolvimento físico e mental dos alunos. “Esse projeto é um presente para todos nós e só trás benefícios”, comentou.

Para o professor de capoeira, Lucas Barbosa Domingos, a prática proporciona melhora na concentração, na motricidade ampla, além de estimular e promover a superação, a cooperação e a sociabilidade dos alunos. Lucas explica que o objetivo do projeto é melhorar a qualidade de vida dos participantes, sempre respeitando o limite de cada um.

E quando se fala em limites, o aluno Marcelo Sergio da Silva, de 35 anos, que é cadeirante, mostra que, com força de vontade e com a ajuda dos colegas é possível praticar a capoeira. “Eu gosto muito das aulas e sempre recebo e o apoio dos colegas”, comentou.

A coordenadora de Cooperativismo, Josimar Jacques, explica que o projeto já era desenvolvido em outras escolas e, a partir desse ano, passou a contemplar as APAEs de Nova Veneza e de Forquilhinha. “Esse trabalho é importante porque reforça e propaga as ações de cidadania e de cooperativismo”, salienta.

Débora da Silva Cândido