Prefeitos se reúnem na AMREC amanhã

Será a primeira reunião dos prefeitos após a posse nos municípios

Os prefeitos da AMREC se reúnem amanhã,10, na sede da Associação, às 16 horas, para a primeira reunião em 2017. A reunião marca a posse do prefeito do município Forquilhinha, Dimas Kammer, como presidente da Associação, de forma interina. Dimas permanecesse no cargo até março, quando será realizado a eleição, conforme o estatuto da AMREC.

A reunião desta terça-feira, além de oficializar os cargos dos prefeitos na associação, dos representantes nos conselhos e comitês, estão na pauta a apresentação do Coordenador Regional da Defesa Civil de Santa Catarina, Rosinei da Silveira, que vai falar da importância da estruturação da Defesa Civil nos municípios; a apresentação do Instituto de Desenvolvimento de Ensino e Assistência a Saúde/Florianópolis (IDEAS), que assumiu administração do Hospital Materno Infantil Santa Catarina, que será apresentado pelo seu presidente, o médico Julhano Capeletti; e a apresentação do SEBRAE, por meio do coordenador regional sul, Murilo Gelosa, que vai falar do “SEBRAE na administração pública”.

Antonio Rozeng