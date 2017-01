Prefeito, vice e vereadores tomam posse em Siderópolis

O prefeito Hélio Cesa, o Alemão; o vice-prefeito, Alexandre Feltrin e os nove vereadores eleitos em outubro foram empossados na noite deste domingo, 1, em solenidade no Siderópolis Clube, no centro da cidade.

Em seu discurso de posse Alemão lembrou das obras executadas nos últimos quatro anos e afirmou que vai aumentar ainda mais o empenho para buscar recursos para a cidade e para isso pediu o auxílio do legislativo. “Fomos eleitos para administrar e legislar por Siderópolis e a população merece que nos unamos em busca desse objetivo”, destacou o prefeito, que durante a posse já assinou um convênio de aproximadamente R$ 200 mil com o Governo Federal para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, fruto de emenda do deputado federal Ronaldo Benedet. O prefeito e o vice, ambos escoteiros, também foram homenageados pelo grupo da cidade.

Câmara elege nova mesa diretora – Depois da posse houve a eleição para a mesa diretora da Câmara de Vereadores. A presidência ficou com Franqui Salvaro (PSB), a vice-presidência com Willian Bonassa (PSD) e a primeira e a segunda secretaria ficaram com Rodrigo Péterle (PMDB) e Janete Trento (PMDB), respectivamente.

Simone Costa