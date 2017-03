Prefeito Rogério Frigo oficializa aposentadoria de Giba Frigo 

O prefeito Rogério Frigo recebeu na manhã desta terça-feira, 7, o professor Gilberto Frigo, o Giba, de 64 anos, que recebeu o benefício do aposento nesta semana. Foram 32 anos como funcionário da Prefeitura de Nova Veneza e atuou 30 anos como professor de Educação Física na Rede Municipal de Ensino. Sua contratação aconteceu ainda quando a carteira de trabalho era assinada pela prefeitura e durante a primeira atuação de Élzio Milanez na Secretaria de Educação, papel que desempenha atualmente.

Segundo Giba o trabalho que exerceu foi um remédio. “Como professor trabalhamos com pessoas, com as crianças pela manhã e os idosos a tarde, e eles nos ensinam a viver”, destacou. O registro foi feito no gabinete do prefeito e oficializou a demissão do agora aposentado.

De acordo com o prefeito, o aposento é um dos momentos mais importantes e marca a conquista realizada através do trabalho.

Texto: Gabriel da Conceição