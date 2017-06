Prefeito explana sobre as reivindicações dos candidatos a vereadores mirins

Os candidatos a vereadores mirins participaram do Programa de Formação Continuada, da Escola do Legislativo Deputado Licio Mauro da Silveira, nos dias 28 e 29, na Câmara de Vereadores de Nova Veneza. No encontro foram transmitidas aos jovens parlamentares noções básicas necessárias para o desempenho da função. Entre os temas: A Constituição e o Poder Legislativo; o que é oratória?; a importância da participação do jovem na política e o papel do vereador. O prefeito fez uma explanação sobre as reivindicações feita no curso.

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores, Eloir Minatto, o Biro-Biro é uma oportunidade dos vereadores mirins conhecerem o processo de um vereador. “Foram dois dias de debates e reflexão sobre a função de vereador mirim, a importância d política para a sociedade e o papel do Legislativo”, pontua.

O prefeito de Nova Veneza, Rogério Frigo explicou durante a capacitação sobre o andamento das reivindicações feitas pelos futuros legisladores como pavimentação, saneamento básico, saúde, entre outros temas. “O projeto Vereador Mirim é importante porque os participantes passam a entender como funciona a Câmara de Vereadores. E por sinal parabenizo os candidatos, pois a função do vereador é legislar e fiscalizar. E nesta oportunidade, vejo que vocês apresentaram as suas reivindicações e esse é o trabalho diário. O vereador não executa obra, não trabalha com a compra maquinário, e sim, faz a legislação do município. E tem o dever de fiscalizar tudo o que o prefeito faz no município. Que bom que vocês me conhecem. Já estive 8 anos como prefeito e retornei. E vocês precisam saber quem é o prefeito, vice e os nossos vereadores, porque eles são os representantes diretos do povo. E no futuro vocês serão os nossos vereadores, prefeitos, pois o tempo passa e vem a nova geração”, afirma.

Cristiane Freitas