Prefeito entrega kit de informática ao Conselho Tutelar

A equipe recebeu mais cinco computadores e uma impressora para aperfeiçoar os trabalhos.

O prefeito Evandro Gava entregou nesta segunda-feira, 26, para a equipe do Conselho Tutelar de Nova Veneza, computadores novos que irão auxiliar no atendimento às crianças e adolescentes do município. Durante o último ano, o prefeito já entregou um automóvel, uma geladeira e um bebedouro, conquistados através de convênio com o deputado Jorginho Mello (PR).

Com essa entrega, a Administração Municipal finaliza uma reivindicação antiga das conselheiras. “Esses equipamentos irão nos auxiliar nos serviços e melhorar o atendimento. Nossos arquivos ficam em pastas, mas com os computadores faremos os procedimentos digitalizados e arquivados, organizando melhor os serviços”, comentou Maria Eduarda Gava, membro do Conselho Tutelar.

Flávia Bortolotto