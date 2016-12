Ponte dei Morosi (Por Nicola Gava – Bmnt)

Era 1936 quando o Centro de Nova Veneza ganha a primeira ponte sobre o Rio Mãe Luzia. Vamos conhecer uma pouco da historia das pontes central até a passarela que será inaugurada hoje.

Vamos dar uma volta no tempo para saber por que ela foi batizada de Ponte Dei Morosi. Na língua dialeto/vêneto significa “Ponte dos Namorados”, em alusão a primeira ponte de madeira e coberta de zinco construída no local em 1936. Por duas décadas o foi ponto de encontro de namorados de muitas gerações, e é recordada até os dias de hoje por viventes jovens da época. A proposta histórica da denominação vem deste colunista e aprovada pelo governo municipal.

PRIMEIRA PONTE 1936-1955

A senhora Luiza Crippa Búrigo (Foto), que nasceu e reside há quase 89 anos na margem esquerda do Rio MÃE Luzia, poucos metros da ponte atual que também era o mesmo local das anteriores. Em 1936, Luiza tinha 9 anos de idade, ela lembra perfeitamente do dia que fora inaugurada a primeira ponte, e se recorda que o governador de Santa Catarina da em época, Nereu Ramos e veio para a solenidade de inauguração da esperada ponte.

Afirma ela que foi uma data histórica e muito importante para o desenvolvimento social e econômico de Nova Veneza, que naquele período era distrito do município de “Cresciuma”, pois, antes para transitar de um lado para outro, tinha que fazer a travessia pelo rio. Em dias chuvosos aumentava o nível do rio Mãe Luzia e não era possível atravessar, causando muito transtorno, pois, os colonos e serranos que traziam os porcos (Suínos) para o frigorífico dos Bortoluzzi não conseguiam entregar para o abatedouro.

Dona Luiza ainda faz lembrar que na época era de costume crianças ou adolescentes fazerem discursos decorados em atos de inauguração. O discurso inaugural da ponte foi feito por sua amiga e vizinha Valda Crevanzi que na época tinha também a mesma idade. Com os olhos brilhando, Dona Luiza disse que ficou muito feliz com o nome da passarela “Ponte Dei Morosi” que está sendo construída , assim me faz lembrar os tempos que não volta mais, não contento as lagrimas da saudade.

SEGUNDA PONTE 1955 – 1972

Depois da ponte de madeira coberta de zinco veio a ponte ferro (metal) construída em 1955, pelo engenheiro Zeno Rizzo de Tubarão, que permaneceu até 1971, quando iniciou sua demolição e no ano seguinte, em 1972 foi substituída pela ponte de concreto, inaugurada pelo governo Colombo Machado Sales.

A ponte de ferro tinha em suas laterais proteções de ferro em forma de “X” super-reforçadas que davam sustentação no longo vão apoiado nas cabeceiras, e no centro somente um grande pilar/monobloco de pedra ferro (basalto), que era o mesmo da base da ponte anterior.

A estrutura da ponte de ferro era reaproveitamento da ponte da Estrada de Ferro Tereza Cristina, Ponte Ferroviária das Laranjeiras ou Ponte de “Cabeçudas” que ligava Imbituba-Laguna sobre a lagoa de Imaruí, paralela a atual ponte Anita Garibaldi na BR 101. As ferragens foram confeccionadas na Inglaterra. A nossa ponte tinha piso de concreto apoiada nas na base de ferro.

O vivente Antonio “Toni” Ghisleri 87 anos (foto), trabalhou no desmanche da ponte de ferro, e lembra que o piso de concreto foi demolido a base de marretadas por ele e seus colegas. Já a parte estrutural de ferro foi cortada a maçarico pela metalúrgica Spillere de Caravaggio que comprou a sucata. A ponte de ferro era muito estreita passando somente um veículo por vez. Anexa a ponte, para os pedestres havia uma passarela na lateral sul, o mesmo lado onde está sendo construída a Ponte Dei Morosi.

TERCEIRA PONTE 1972 – 1974

A primeira ponte foi inaugurada pelo governo estadual Colombo Machados Sales em 1972. Observe na foto a montagem das vigas de concreto construída/fundidas a poucos metros do local que ela está. Essa durou somente dois anos, destruída na grande enchente de 1974. Placa de inauguração.

QUARTA PONTE 1974 – Atual

A quarta ponte é essa atual. A primeira, segunda e terceira ponte eram sustentadas pelas mesmas bases da primeira, ou seja, cabeceiras com um pilar central. Já a atual ponte recebeu quatro base com oito pilares, divido em duas cabeceiras e 4 colunas em meio ao rio.

VESTÍGIOS DA ENCHENTE DE 1974

Na manhã de domingo do dia 24 de março de 1974, enchente destrói a ponte central de Nova Veneza. A ponte foi inaugurada pelo governador catarinense Colombo Machado Sales em 1972.

A famosa e devastadora enchente denominada de “enchente de 74” causou grandes prejuízos e mortes no sul catarinense, principalmente nos municípios de Tubarão e Lauro Müller. A ponte de concreto tinha apenas dois anos, ela substitui a velha ponte de ferro feita 1955. As cabeceiras e o pilar/monobloco central era pedra ferro (basalto), e pertenciam a primeira ponte feita de madeira coberta de zinco construída em 1936.

Com a elevação do rio Mãe Luzia as fortes chuvas arrancavam árvores e carregavam rio abaixo. Estas árvores, com a força das correntezas faziam que as árvores e entulhos batiam forte no frontal no pilar central, construído somente de pedra e cimento, sem armaduras/armação de ferro. De tanto impacto, o pilar não resistiu e partiu, fazendo as duas partes da ponte caírem formando um “v”, pois a ponte tinha uma dilação no centro.

Permanecendo alguns minutos na posição de V, depois caíram e foram arrastadas pelas correntezas. Primeiro foi o lado esquerdo. O lado direito ficou entorno de trinta metros de sua base, ficando na posição de 180 graus, ou seja, de cabeça para baixo. E foi demolida para não conter as águas do rio Mãe Luzia. Essa da foto, é o do lado esquerdo, ou seja, o mesmo da praça central, Ela está entorno de 80 metros de sua base, permanecendo na margem esquerda, fundos do Metropolitano Clube, sendo bem visível de quem faz a travessia da atual ponte.

Hoje Nova Veneza ganha mais um acesso na área central sobre o Rio Mãe Luzia, já tão conhecida passarela denominada de Ponte Dei Morosi. Ela também será mais um forte atrativo turístico para o nosso município que vem se destacando neste segmento.

Depois que o rio Mãe Luzia abaixou as primeiras travessias eram feitas de canoa remada pelo “Carreguete” um neoveneziano que tinha muita experiência. Depois foi construída uma ponte pênsil com acesso próximo ao Metropolitano Clube e a casa do saudoso ex-prefeito Alfredo Bortoluzzi.

Também foi feita uma ponte para transitar automóveis e caminhões ligando as ruas Alfredo Pessi com a José Canella, para entender melhor a rua do sindicato dos trabalhadores rurais de Nova Veneza.

PONTE DEI MOROSI

A “Ponte Dei Morsi será inaugurada hoje, 23 de dezembro ás 19:30 horas com um evento histórico. A obra já desperta muita curiosidade dos neovenezianos e turistas pela sua arquitetura feita em metal. Medindo 54 metros de comprimento por 2.20 centímetros de largura e 2.60 centímetros de altura, sendo que essas medidas são externas. Na ponte terá um local para fixar cadeados, é uma tradição muito usada na Europa. Os namorados, noivos ou mesmo casados, fazem juras de amor fixando o cadeado na ponte, em seguida jogam a chave no rio para eternizar o amor. Muitos destes cadeados são grifados os nomes dos namorados. Sul Ponte Dei Morosi se demo la man, se demo la man e un basin d’amor…!

Ficha técnica da Ponte Dei Morosi

Projeto: Engenheiro Edvar Minatto

Execução: FBB Engenharia e Construção;

Recurso: Ministério do Turismo, emenda 19730001 o Deputado Federal Jorge Boeira;

Denominação e pesquisa histórica: Nicola Gava – Bmnt;

Placa histórica: Ornamentto;

Governo Municipal Prefeito Municipal Evandro Luis Gava e Sérgio Alberto Spillere;