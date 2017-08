Polícia Militar recupera peças furtadas de bicicleta no bairro Bortolotto

Menor envolvido no furto, foi o mesmo que ontem foi apreendido com eletrônicos furtados de uma casa no bairro Bortoluzzi em Nova Veneza.

Na tarde dessa terça-feira, 1, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por uma moradora do bairro Bortolotto, para fazer o registro do furto de algumas peças de sua bicicleta.

Em rondas pelo bairro os militares encontraram um suspeito, que afirmou que viu o sobrinho de 13 anos, carregando aros semelhantes aos furtados. Logo em seguida, os militares encontraram o adolescente em posse das rodas já montadas em outra bicicleta.

Diante da situação todos os envolvidos foram encaminhados para à delegacia da Polícia Civil do município, para os devidos esclarecimentos.

Willians Biehl