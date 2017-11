Polícia Civil encontra veículo que atropelou e matou idoso na Vila Macarini

A comunidade atendeu ao pedido da Polícia Civil e, nesta sexta-feira, uma denúncia anônima feita a Central de Plantão Policial, levou os policiais da 2ª DP com apoio de agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC), a apreensão do veículo utilizado no atropelamento do idoso Eroni Machado, de 67 anos, morto no último domingo, enquanto andava de bicicleta na rodovia AE446A, na Vila Macarini, em Criciúma.

O motorista do automóvel, João Inacio da Silva, de 46 anos, também foi identificado e a passageira, de 56 anos, foi encontrada e prestou esclarecimentos. O condutor não possui CNH, e no momento do atropelamento discutia com a companheira.

De acordo com o delegado da 2ª Delegacia de Polícia de Criciúma, Antônio Márcio Campos Neves, foi possível chegar à identificação do suspeito por conta do apoio de uma pessoa que viu a mulher saindo de casa com o carro danificado. “Com isso conseguimos apreender o automóvel. Dá para ver claramente que houve um atropelamento, porque inclusive o para-brisa está todo danificado. Agora, esse veículo será submetido a perícia”, afirmou o delegado.

A autoridade policial também relata que a polícia conseguiu descobrir como ocorreu toda a dinâmica dos fatos. A passageira alegou que na noite do atropelamento eles retornavam de um bar situado nas proximidades da barragem do rio São Bento, em Nova Veneza. “Depois disso empreendemos várias diligencias para localizar o suspeito, que ainda não foi encontrado. Estamos o procurando para ser interrogado, porque ele tem o direito de saber o que a polícia tem de provas, e também para poder se manifestar. Nossa expectativa é que na próxima segunda-feira possamos evoluir ainda mais para ver se é caso ou não de prisão”, completa.

Willians Biehl