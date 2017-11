Ciclista é atropelado e morre próximo ao trevo do Morro do Caravaggio

Acidente aconteceu por volta das 21h45min desse domingo, 12.

Um homem de aproximadamente 65 anos de idade, acabou sendo atropelado na rodovia AE-446A, na noite desse domingo, 12. O acidente aconteceu na Vila Macarini, próximo ao trevo do Morro do Caravaggio, em Criciúma.

Ele seguia de bicicleta em direção ao trevo do Rio Maina, quando foi atingido, segundo uma testemunha, por um VW SpaceFox. Até o momento não há informações sobre o condutor do veículo envolvido, pois o motorista fugiu do local do acidente.

A identificação da vítima também ficou prejudicada, pois não portava nenhum tipo de documento de identificação. O homem é magro, altura média e vestia uma camisa com listras de cor azul e vermelho, jaqueta marrom, calça jeans e botas de borracha. Também usava uma aliança com a inscrição “Ana SM 14/06/74”. Qualquer informação que ajude na identificação, pode ser repassada diretamente para o Instituto Médico Legal (IML), nos telefones: (48) 3478-5123 ou 98843-7818.

Socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram a ser acionados, mas o homem já estava sem vida. Técnicos do IGP IML estiveram no local para recolhimento do corpo. O registro do acidente foi feito pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), de Cocal do Sul, que contou com apoio da Polícia Militar.

Qualquer informação sobre a identificação do condutor, pode ser repassada anonimamente a Polícia Civil pelo Disque Denúncia, no número 181, ou 190 da Polícia Militar.

Willians Biehl / Foto: Hugo Ronchi