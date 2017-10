PMDB faz convenção no sábado com disputa voto a voto

O PMDB de Nova Veneza realiza sua convenção municipal no próximo sábado, 21, das 9h ao meio dia, na sede do São Bento Baixo Esporte Clube. Na oportunidade serão definidos os membros do Diretório, do Conselho de Ética e Conselho Fiscal, e o Delegado para a convenção estadual, além dos suplentes.

Sem acordo entre as duas alas do partido, a disputa será no voto. Cerca de 400 peemedebistas poderão votar de forma secreta para escolher os próximos comandantes. De um lado a ala do ex-vereador Alberto Ranacoski, o Betão, composta por Édio Minatto, Arcângelo Nuernberg e Claudio Zanzi.

Do outro lado o ex-vereador Vanderlei Spillere, junto de Lodejane Zanoni, Valdir Possamai e Evandro Boaroli.

“Não haverá consenso, e nem tempo de alguma outra chapa de inscrever. A eleição será no voto. Convidamos todos os filiados para participar desse momento. Basta levar um documento de identificação. Definido o Diretório escolhe-se o presidente do partido para o novo mandato”, explica o presidente do PMDB, Carlos Eduardo Ghislandi, o Dado.

Willians Biehl