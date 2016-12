Pesquisa mostra insatisfação de criciumenses em relação à Câmara de Vereadores

Pesquisa encomendada pelo Forcri teve 600 entrevistados nos dias 15, 16 e 19 de dezembro

Os integrantes do Fórum de Criciúma (Forcri) reuniram a imprensa na tarde desta terça-feira, dia 27, para divulgar a pesquisa encomendada ao Instituto de Pesquisa Catarinense (IPC) com o intuito de avaliar a opinião dos criciumenses aos assuntos relacionados à Câmara de Vereadores do município.

A pesquisa realizada entre nos dias 15, 16 e 19 de dezembro com 600 entrevistados questionou entre outros aspectos o valor ganho por cada vereador. Mais de 76% afirmaram não saber o salário dos parlamentares. Ao ser apresentado o valor de R$ 8.4 mil ganho por cada parlamentar, 92,6% consideraram uma alta quantia paga.

Já 88% dos entrevistados consideraram que o Legislativo estaria bem representado com 12 vereadores e não com o número atual de 17. 93,5% dos entrevistados também não concordam que os vereadores possuam dois assessores. De acordo com o presidente do Forcri, Tito Lívio Góes, a redução no número de assessores é uma das bandeiras defendidas pelo grupo.

“Os números da pesquisa mostram o descontentamento da sociedade e os gastos que podem ser poupados e aplicado nas necessidades da cidade. Iremos agora encaminhar esta pesquisa aos vereadores que irão tomar posse no dia primeiro de janeiro. Queremos que eles saibam o que o cidadão criciumense pensa destas condições”, destaca Góes.

O Legislativo criciumense atualmente possui 18 funcionários efetivos com salários que variam de R$ 5 mil a R$ 38 mil. Perguntados se concordaram ou não com estes valores, 98,3% disseram que não concordam. Outro questionamento da pesquisa foi em relação à presidência da Câmara de Vereadores que possui nove diretores e assessores. 95,8 são contrários a estes cargos.

Segundo o diretor do IPC, Renato Rampinelli, a margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais e para menos. As entrevistas foram realizadas através de contato pessoal, onde os entrevistados foram abordados em pontos de fluxo de pessoas e nas residências.

Um dos integrantes do Forcri e presidente da Associação Empresarial de Criciúma (Acic), César Smielevski, destacou que as entidades não estão propondo cortes para prejudicar os serviços do Legislativo, mas estão trabalhando com valores justos, como a revisão do plano de cargos e salários, os quais estão altos em relação aos salários de outras atividades do setor privado e a redução de cinco milhões/ano do repasse da Prefeitura para a Câmara de Vereadores.

Veja abaixo as perguntas realizadas aos entrevistados na pesquisa encomendada pelo Forcri.

Você sabe quanto ganha um vereador em Criciúma?

Sim: 23,8%

Não: 76,3%

Se SIM. Na sua opinião, o salário do VEREADOR é:

Alto: 92,6%

Justo: 6,3%

Baixo: 1,1%

Se NÃO. Pra seu conhecimento o salário do VEREADOR em Criciúma é de R$ 8.400,00. Você acha este salário:

Alto: 90,8%

Justo: 6,6%

Baixo: 2,6%

Na sua opinião, quanto deveria ganhar um vereador em Criciúma?

Valor médio proposto pelos entrevistados: R$ 3.141

A Câmara de Vereadores de Criciúma possui hoje 17 vereadores. Na sua opinião, a Câmara deveria possuir quantos vereadores?

12 vereadores: 88,0%

17 vereadores: 10,3%

21 vereadores: 10,3%

A Câmara de Vereadores de Criciúma recebe da Prefeitura R$ 1.250.000,00/mês (hum milhão duzentos e cinquenta mil reis) para seus gastos! Você concorda com estes valores?

Concorda: 5,0%

Discorda: 92,8%

Não tem opinião formada: 2,3%

Na sua opinião, estes valores devem:

Ser reduzidos: 93,8%

Continuar assim: 5,0%

Aumentar: 1,3%

A Câmara de Vereadores de Criciúma tem funcionários com salários de R$ 38.000,00! Você concorda com estes valores?

Concorda: 1,0%

Discorda: 98,5%

Não tem opinião formada: 0,5%

Cada vereador possui dois assessores! Você concorda com isso?

Concorda: 5,3%

Discorda: 93,5%

Não tem opinião formada: 1,3%

Câmara de Vereadores de Criciúma possui vários diretores inclusive um diretor de Licitações/Compras! Você concorda com isso?

Concorda: 5,0%

Discorda: 94,0%

Não tem opinião formada: 1,0%

São 18 funcionários efetivos com salários de R$ 5.000,00/9.000,00/10.000,00/11 .000,00/ 17.000,00/34.000,00/38.000,00! Você concorda com esta estrutura e salários?

Concorda: 1,3%

Discorda: 98,3%

Não tem opinião formada: 0,5%

São quinze aposentados com salários semelhantes aos efetivos, sendo que a Câmara que paga estes aposentados! Você concorda com isso?

Concorda: 3,5%

Discorda: 95,3%

Não tem opinião formada: 1,3%

A Presidência da Câmara de Vereadores de Criciúma possui NOVE Diretores e Assessores! Você concorda com isso?

Concorda: 3,0%

Discorda: 95,8%

Não tem opinião formada: 1,3%

A Câmara de Vereadores de Criciúma possui cinco estagiários! Você concorda com isso?

Concorda: 23,5%

Discorda: 75,5%

Não tem opinião formada: 1,0%

O Observatório Social de Criciúma está sugerindo a REDUÇÃO de cinco milhões/ano do repasse da Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Você é a favor ou contra esta redução?

A favor 98,5%

Contra: 2,3%

O Observatório Social de Criciúma está sugerindo REVER o plano de cargos e salários, os quais estão altos em relação aos salários de outras atividades do SETOR PRIVADO:

A favor: 97,5%

Contra: 2,5%

Douglas Saviato