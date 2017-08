Pensar entre a razão

Ao pensar nos dias,

Em que toda alegria,

Fez parte de mim,

Não consegui me esquivar,

De recordar,

Das noites em que,

Percebi estar só!

Feitos da vida,

E todas as outras coisas,

Que muitas vezes parecem reais,

Passam como banais,

Entre os versos,

E o reverso que a vida lhe traz!

A morte atenta,

Para nobre incapacidade,

Da vida rotineira,

Que entre as coisas e o mundo,

Nada mais que absurdo,

Fala devagar,

Sobre tudo que passou!

Entre as ideias,

E a razão,

Mais dias de alegria se vão!

E na frente do espelho,

Que reflete as ideias,

Depara-se com o real!

Com aquilo que já não é mais banal!