Pelas câmeras de segurança, vereadores buscam Ministério Público

Mais uma vez, as câmeras de segurança estiveram em pauta na Casa Legislativa de Nova Veneza. Na sessão dessa terça-feira, foi anunciado que, após decisão coletiva dos vereadores, a exigência dos equipamentos chegará a outro nível, já que as reivindicações por meio de indicações e requerimentos não surtem o efeito esperado.

De acordo com o presidente em exercício, Edaltro Luiz Bortolotto, o caminho agora é o Ministério Público. “Decidimos que até a próxima semana iremos protocolar uma ação no Ministério Público e os responsáveis terão que responder ao Ministério Público. As pessoas nos cobram constantemente e ninguém nos traz uma solução sobre estas câmeras, que já deviam estar instaladas há muito tempo”, comentou Bortolotto.

Tadeu Spilere