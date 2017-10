A participação da mulher na política é tema de palestra em Nova Veneza

Evento do PSDB Mulher acontecerá no dia 19 de outubro, no Teatro Municipal.

Com objetivo de ampliar o debate acerca da participação feminina nas questões envolvendo política, o PSDB Mulher de Nova Veneza realiza no próximo da 19 de outubro, a partir das 19h30min no Teatro Municipal, uma palestra com a deputada Yeda Crusius, do Rio Grande do Sul.

De acordo com a presidente do PSDB Mulher de Nova Veneza, Sidnei Vitória Ghellere Frigo, a parlamentar visitará o município a convite da deputada federal Geovania de Sá. “O evento é voltado para as mulheres de toda região. Queremos, com isso, incentivar as mulheres a participarem mais intensamente da vida política, ocupando cada vez mais o seu espaço e, dessa forma, colocando o olhar feminino nas decisões e elaboração das leis”, completa.

Francine Ferreira