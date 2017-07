Palestras encerram o Projeto Rondon em Nova Veneza nesta sexta-feira

Projeto incentiva a troca de experiências entre os acadêmicos e população.

Palestras sobre humanização no atendimento e direitos humanos encerram as atividades do Projeto Núcleo Extensionista Rondon – NER/UDESC “Operação Caminhos do Sul” em Nova Veneza nesta sexta-feira, 21, no Teatro Municipal.

Ao todo, são 14 pessoas, entre coordenadores e acadêmicos dos cursos de enfermagem, medicina, engenharia ambiental, administração pública, entre outros, que estão desenvolvendo oficinas no município. Devido as palestras as unidades de saúde estarão fechadas durante o período da tarde, também irão participar servidores de vários setores da prefeitura.

O Núcleo Extensionista Rondon é um projeto da UDESC (Universidades do Estado de Santa Catarina) que visa a troca de experiências entre a universidade e a comunidade onde está inserida, buscando o desenvolvimento pessoal, profissional e acadêmico do extensionista. A Operação caminhos do sul acontece de 12 a 22 de julho em 22 municípios das quatro ADRs de Laguna, Braço do Norte, Tubarão e Criciúma, com cerca de 15 universidades parceiras do Brasil. O projeto envolve cerca de 300 acadêmicos das UDESC e de universidades parceiras. Em Nova Veneza estão acadêmicos da UFSC, UNIRIO, IFPR, IFSC – Lages e IFSC – Porto Alegre.

O acadêmico de Engenharia de Pesca da UDESC campus de Laguna, Eduardo de Jesus Paulino, de 22 anos, realiza pela segunda o Projeto Rondon, para ele é uma troca de experiência. “Esta é minha segunda operação. Minha primeira foi a Operação Alto Vale, fiquei na cidade Rio do Campo, era minha primeira vez e não tinha experiência, por isso foi mais difícil, foi uma operação aproveitável, gostei muito e por isso estou fazendo mais uma vez. Os resultados estão sendo gratificantes, estou conhecendo uma outra realidade e isso é sempre bem vindo, a cidade foi muito acolhedora, você já chega se sentindo a vontade, pois sentimos que a comunidade e a prefeitura estão engajadas com o nosso projeto”, destacou.

Segundo o acadêmico de Gestão Ambiental no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Matheus da Silva Peixoto, de 21 anos, o Projeto Rondon é uma oportunidade é uma forma de aprendizado completa. “Não conhecia o projeto, mas já tinha ouvido falar que era um projeto de muita experiência. É uma vivência muito intensa, os dias são repletos de muitas emoções, pelos contrastes das realidades, pela harmonia da comunidade, por conhecer pessoas com uma cultura diferente. Passamos por situações que nos fazem valorizar muitas coisas, recomendo muito os acadêmicos terem essa oportunidade”, ressaltou.

Os acadêmicos realizaram oficinas nas áreas de meio-ambiente, educação, social, saúde, entre outras, e tiveram contato com a população do município podendo assim trocarem experiências, passarem e adquirirem conhecimentos.

Gabriel da Conceição