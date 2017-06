Operação “Terra prometida” investiga corrupção em Camboriú

Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva, às 14 horas desta quinta-feira, 22.

A operação do GAECO deflagrada na manhã desta quinta-feira, 22, está cumprindo sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão. A investigação apura corrupção para aprovação de alterações no plano diretor do município para beneficiar loteadores.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), em apoio à 2ª Promotoria de Justiça de Camboriú, deflagrou na manhã desta quinta-feira , 22, a operação Terra Prometida.

Estão sendo cumpridos no momento sete mandados de prisão e 25 mandados de busca e apreensão em residências, escritórios particulares e órgãos públicos, nos Municípios de Camboriú, Balneário Camboriú, Bombinhas, Ilhota, Itapema e Tijucas. Estão sendo apurados crimes de concussão, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, dentre outros.

A operação Terra Prometida é resultado de uma investigação iniciada no ano de 2015 com base em notícia-crime recebida pelo GAECO de Itajaí, cujo conteúdo indicava que vereadores do Município de Camboriú estariam recebendo vantagens indevidas para promoverem alterações no plano diretor municipal que beneficiassem, sobretudo, empresários ligados ao ramo de loteamentos imobiliários. Nesse sentido, estão sendo investigadas as condutas de aproximadamente 60 pessoas.

“Terra Prometida” contou com o apoio de aproximadamente 50 policiais integrantes dos Grupos Regionais dos GAECO de Itajaí, Chapecó, Lages, Blumenau, Joinville, Criciúma e Florianópolis, além de Promotores de Justiça que integram o Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

A operação foi denominada “Terra Prometida” em razão de que parte dos pagamentos de propina oferecidos e pagos aos servidores públicos investigados era realizado por meio da entrega de lotes até então pertencentes às empresas beneficiadas pelo esquema criminoso.

Mais informações serão repassadas em entrevista coletiva, às 14 horas desta quinta-feira, 22, na sede da Companhia da Polícia Militar de Camboriú, localizada na Ria Cingarupa, n. 200, bairro Santa Regina, Camboriú.

O GAECO é uma força-tarefa composta pelo Ministério Público, Polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal e Secretaria Estadual da Fazenda, todos de Santa Carina.

