Obra da ciclovia na Baixada amanhece com placas de protesto

Construção tem gerado revolta na comunidade, que acusa a prefeitura de omissão na fiscalização.

A obra da ciclovia do bairro Baixada no distrito de Caravaggio em Nova Veneza, tem gerado indignação nos moradores no decorrer da construção. Já na manhã desta quinta-feira, 13, como forma de protesto, moradores colocaram ao longo da via várias placas com as seguintes frases: “Cadê a fiscalização, Desperdício do nosso dinheiro, Não merecemos uma obra deste nível, Cadê a Segurança e Solução Já!”.

A construção que é conduzia pela empresa Compactar de Turvo, teve modificações no projeto inicial, conforme explicou a atual administração em matéria publicada no último dia 27 de junho, aqui no Portal Veneza.

Funcionário da Compactar e encarregado da obra, Ben-Hur Assante, afirmou que a modificação no projeto foi exigência da atual gestão, que por sua vez foi alertada que as alterações teriam o resultado atual. “Sugerimos que a construção fosse feita em concreto, e no nível da estrada, mas fomos informados que isso não seria possível,” revelou.

Assante afirmou que ainda nesta quinta-feira, será feito o recorte, reparo em 140m da obra para corrigir ondulações no asfalto e a finalização da sinalização. Questionado sobre as bocas de lobo que ficaram acima do nível da ciclovia, ele informou que elas não estão previstas no projeto, e que as que lá estão, a empresa colou por conta própria como paliativo, até que a prefeitura encontre uma solução.

O secretário de planejamento de Nova Veneza, Renato Piere, solicitou que a população aguarde o término da obra. “Pedimos que as pessoas esperem a finalização da obra, a Administração vai entregá-la da melhor forma. Agora será feito os ajustes finais e, quanto as tampas das bocas de lobo que estão com problemas, elas serão rebaixadas para que tudo fique certinho,” disse Piere.

Willians Biehl