Caravaggio: Prefeitura exigirá reparos em defeitos na obra da ciclovia

Moradores da comunidade da Baixada, no Distrito do Caravaggio, estão indignados com a qualidade da obra da ciclovia que está em construção. O projeto foi licitado pela administração anterior, e está na parte final. De acordo com a moradora Ângela Milanez Ronchi Romagna nesta terça-feira, 27, já não há mais nenhum colaborador da empresa trabalhando no local.

“Ficou de mal a pior, está horrível. O asfalto ficou ondulado, e precisamos de uma explicação. A comunidade está bastante chateada e promete fazer, inclusive, uma manifestação. Faltou fiscalização na obra”, coloca a moradora.

O assunto chegou à Câmara de Vereadores na semana passada. O presidente do Legislativo, Eloir Minatto, o Biro Biro, coloca que a forma como a empresa está realizando a obra é absurda.

“A obra é mal acabada, o asfalto é áspero. A empresa provavelmente ganhou a licitação por um valor muito baixo e não consegue executar o serviço com qualidade. Sugerimos que a prefeitura fizesse um aditivo para concluir e deixar o menos ruim possível. Não é hora de achar culpados, mas de deixar uma situação decente para os moradores”, explica.

Na mesma linha segue o vereador Samuel Milanez, que explica a angústia dos moradores com a execução da obra. “Ficou ruim, muito mal feito, e há muita reclamação dos moradores. Conversamos com a prefeitura, e depois com a empresa. Se comprometeram em terminar, e depois colocar uma camada fina de asfalto onde ficou ondulado”, adianta.

Ele explica que uma mudança no projeto feita este ano dificultou a execução da obra. “O projeto foi modificado, pois segundo a prefeitura a ciclovia ficaria muito rente ao asfalto e trataria problemas de segurança. Com isso fizeram um aditivo e a administração entrou com a base e o meio fio para que fosse levantado 15 centímetros. Isso tirou a condição técnica da empresa passar o rolo compactador para o asfalto”, finaliza.

O secretário de planejamento de Nova Veneza, Renato Piere, afirmou que algumas modificações no projeto foram necessárias, principalmente para dar mais segurança aos usuários. “Foi necessário a colocação do meio-fio e levantamento da ciclovia, isso sem dúvida dará muito mais segurança do que simples tachões separando a via. Além disso, a obra está sobre os canos da Casan, que ficam bem rentes à superfície, atrapalhando a realização da obra no nível da estrada . Gostaríamos de ter feito em concreto, isso facilitaria a execução e deixaria a obra muito mais bonita, mas infelizmente não podemos modificar o objeto da licitação, que foi feita ainda na gestão anterior”, disse.

Piere afirmou ainda que ontem, 26, a empresa trabalhou até às 18h30min, e hoje voltará para colocar a sinalização. “Queremos entregar a obra para a comunidade, sendo que todos os defeitos que possui serão identificados e cobrados da empresa os devidos reparos, antes do pagamento total da obra”, finalizou.

